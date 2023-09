Atp Chengdu 2023 | programma | orari e ordine di gioco sabato 23 settembre con Musetti

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il, glie l’didell’ATP diper la giornata di23. Esordiscono i primi tre giocatori del seeding nel torneo cinese: apre ilDimitrov, il cui match è stato rinviato per la pioggia caduta nella serata di venerdì. Poi il nostro Lorenzoopposto a Sekulic ed infine Sascha Zverev contro il qualificato Kotov. Di seguito ilgiornaliero. CENTER COURT Ore 07:00 – (3) Dimitrov vs Varillas a seguire – (Q) Sekulic vs (2)Non prima delle 10:30 – (1) Zverev vs (Q) Kotov COURT 1 Ore 07:00 – Giron vs Rinderknech a seguire – Moutet vs (7) Kecmanovic SportFace.