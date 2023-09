Atletico Madrid | Witsel | “In Cina e in Arabia si va per soldi | non serve dire che è per il progetto”

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 settembre 2023) Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Radio Marca, il centrocampista dell’Axelha parlato dell’esodo di calciatori verso l’Saudita. Il belga, che in passato ha militato in, ha fatto riferimento anche a Yannick Ferreira Carrasco, suo ex compagno di squadra e nazionale e ora all’Al-Shabab: “Ognuno di noi ha la sua strada. Non dico che sia stato brutto partire per l’Saudita, io sono andato ina 27 anni. Ha fatto bene, per me fu un esperienza di vita. Ovviamente ci andiamo per, non dobbiamo stare a parlare delsportivo. È la verità, Carrasco lo ha fatto e per me va bene“. Nel prosieguo dell’intervista il belga si è soffermato anche sul derby contro il Real ...