Atalantamania | dopo Gosens | la Dea torna a volare con le sue ali! E CDK

Anzi,il gol è calata, e ha assistito all'esultanza in faccia alla ex di Bonaventura. Togliere Lookman , il solo capace di dribblare con qualità e guadagnarsi così spesso spazio in area, e ...Come se fosse la tensione stessa a generare episodi controversi, durante la gara ela stessa. GALEOTTO FU - Celebre il fallo inesistente su Federico Chiesa nel settembre 2018 e il rigore che ...

Atalantamania: senza Touré vince la Fiorentina, pari rinviato 'Adopo'! Calciomercato.com

Atalantamania: torna il tour de force europeo che aiuta la Serie A! Calciomercato.com

Sarà il Gewiss Stadium, sarà l’Europa League, ma l’Atalanta che prima domina e poi abbatte il Rakow è tutta un’altra Atalanta. I palcoscenici internazionali accendono la squadra, un perfetto mix tra c ...Ogni volta che l'Atalanta si trova a competere in pochi giorni per Europa e Serie A, invece che sgonfiarsi e affaticarsi si carica di entusiasmo e forza fisica. Mister Gasperini è forse uno dei pochi ...