Atalanta - Rakow 2 - 0 | gol e highlights

Secondo gol stagionale per Charles De Ketelaere con la maglia dell' Atalanta . Il belga va a segno contro il Rakow in Europa League: sui social i meme ...

Gol di De Ketelaere ed Ederson Successo all’esordio in Europa League per l’Atalanta, che batte 2-0 il Rakow Czestochowa nella prima giornata del ...

I nerazzurri si impongono 2-0 in casa grazie alle reti di De Ketelaere ed Ederson BERGAMO - l'Atalanta festeggia il Ritorno in Europa con una ...

Il centrocampista dell’Atalanta, Ederson, ha parlato dopo la vittoria in Europa League conotro il Rakow per 2-0, che porta anche la sua firma per ...