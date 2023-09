Atalanta | Koopmeiners su De Ketelaere | ‘Ottimo giocatore e grande persona Per lui…’

Uno scontro diretto per l'Europa. Fiorentina e Atalanta si affrontano alle 18 in un match valido per la 4ª giornata di Serie A. La...

La Fiorentina festeggia grazie al gol decisivo di Kouame , entrato in campo nella ripresa. Seconda sconfitta di fila in trasferta per l’ Atalanta

Commenta per primo- Rakow 0 - 0 Musso 6,5: rischia qualcosa su Rundic, poi non arrivano pericoli e nel finale ...6,5: si nasconde in mediana per lanciarsi in attacco sorprendendo ...... 21' st Ederson (A) Assist: 3' st Zappacosta (A), 21' st Ruggeri (A)(3 - 4 - 3) : Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta (31' st Holm), De Roon (17' st Ederson),, Ruggeri; ...

Atalanta, Koopmeiners: "De Ketelaere ha tutto. Grande giocatore e bellissima persona" TUTTO mercato WEB

ATALANTA - Koopmeiners: "Meglio nella ripresa, De Ketelaere è un ... Napoli Magazine

L'Europa League è ufficialmente iniziata. Nel corso della prima giornata della fase a gironi è scesa in campo l'Atalanta contro il Rakow ...De Ketelaere ed Ederson, usano la testa davanti alla Nord e regalano all’Atalanta la prima vittoria del Gruppo D ... opta per il tridente completato da De Ketelaere e Lookman, mentre Koopmeiners è ...