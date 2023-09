Atalanta | Gasperini | ‘De Ketelaere ricorda Ilicic Commisso? È un maleducato ogni volta che parla’ | Europa League

(Di venerdì 22 settembre 2023) 2023-09-21 23:25:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: A Sky Sport, il tecnico dell’Gian Pieroha parlato così al termine della gara giocata e vinta a Bergamo contro il Rakow, partendo dalla prestazione di De: “E’ vero, c’è una somiglianza con Josip. Lui è un ragazzo giovane, ha 21-22 anni, ha grandi margini di miglioramento. Sono molto contento dell’atteggiamento, del carattere di questo ragazzo: quando stanno bene fisicamente questi ragazzi così alti fanno bene, altrimenti sembrano indolenti. Ha grandi margini come dicevo, parte da una bella base. Nella ripresa ha giocato da punta centrale, in questa emergenza lo può fare bene”. Ha trovato una nuova risorsa davanti?“Con Tourè e Scamacca abbiamo un altro potenziale, perdendo due giocatori così ora siamo ...

Questa sera alle 21:00 l' Atalanta inizierà il proprio percorso in Europa League in casa, al Gewiss Stadium contro i polacchi del Rakow : ecco la ...

spende poi parole importanti per , autore dell'assist per Ederson: "Non è il primo assist ... Lo fa un po' con tutti, non voglio nemmeno rispondergli, io ho sempre difeso l'. Quando l'...Commenta per primo A Sky Sport , il tecnico dell'Gian Pieroha parlato così al termine della gara giocata e vinta a Bergamo contro il Rakow, partendo dalla prestazione di De Ketelaere: ' E' vero, c'è una somiglianza con Josip . ...

TOP NEWS ore 24 - Atalanta ok in Europa League. Gasperini elogia CDK ed attacca Commisso TUTTO mercato WEB

Note liete dall'Europa League: il tandem della Roma ha un’intesa naturale, Gasp nell’Atalanta sblocca l’attaccante belga ...Questo sicuramente è da correggere». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 contro il Raków nella prima giornata della fase a ...