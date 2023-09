Atalanta | Gasperini | “Commisso? Un maleducato | ogni volta che apre bocca è come scoperchiare un tombino”

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 settembre 2023) Gian Pieronel corso della conferenza stampa post-vittoria contro il Rakow in Europa League non ha solamente analizzato il match contro i polacchi, ma ha avuto anche modo di rispondere a quanto accaduto in occasione di Fiorentina-con il presidente viola Rocco. “? É uncheun. Non gli voglio nemmeno rispondere, è una cosa che fa un po’ con tutti. Io ho sempre difeso l’e in situazioni veramente clamorose. Tutto è nato dall’episodio di Chiesa,bisogna andarlo a rivedere e metterlo sul web”. Queste le parole del tecnico della formazione orobica. SportFace.