Atalanta-Cagliari | probabili formazioni | dove vederla e pronostici

(Di venerdì 22 settembre 2023) Domenica 24 settembre al Gewiss Stadium di Bergamo andrà di scena la gara valida per la 5° giornata di Serie A tra. Appena tre giorni dopo gli impegni di coppa, la Dea si rituffa sul campionato per provare subito a dare maggiore continuità. Gli isolani, invece, sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale. Di seguito lediin TV e idella sfida. Dopo la sconfitta sul campo della Fiorentina, l’si è subito rialzata in Europa League con una netta vittoria ai danni del Rakow. Le reti di Ederson e De Ketelaere hanno chiuso la pratica, e proprio il giovane talento belga sarà chiamato a guidare i suoi ad un’altra vittoria ...

In questi giorni sono in corso le prime sfide per le coppe europee della stagione, ma nel fine settimana che verrà ci sarà spazio per la quinta ...

Atalanta-Cagliari (domenica 24 settembre con inizio alle ore 15 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la quinta giornata di campionato...

Il tecnico dell', Gian Piero Gasperini , ha parlato ai canali ufficiali degli orobici dopo la vittoria all'... Ora la testa deve andare al: la vittoria ci dà morale". window.Nel trio di interni infine può scoccare l'ora di Frattesi dal primo minuto, domenica ore 15, Gasperini è senza Scamacca "E' successo appena entrato. Non ce ne siamo ...

Infermeria Cagliari: tre giocatori out contro l’Atalanta Cagliari News 24

Atalanta-Cagliari: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in TV e in streaming Eurosport IT

Domenica alle 15 il Cagliari è atteso dall’Atalanta che, dopo aver perso in campionato, ieri sera ha esordito vincendo in Europa League ...Ranieri prepara il suo Cagliari in vista dell'Atalanta e con Wieteska squalificato in due scalpitano per conquistare il posto da titolare ...