(Di venerdì 22 settembre 2023) Sarebbe statoilautore della sparatoria avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri in via. Intorno alle 19.20 un uomo ha aperto il fuoco ferendo una donna, Luana, 45 anni, che ...

Simone Biles ha confezionato una prestazione ai limite dello spaziale in occasione della prima giornata dei Campionati Nazionali Statunitensi. La ...

AGI - Una donna di 45 anni è stata gravemente ferita alla gamba ieri sera adda un colpo di pistola esploso da un uomo che dopo si è dato alla fuga. La vittima era giunta ...non c'e' nessun:...In merito alla sparatoria avvenuta questa sera ad, dove una donna è stata colpita da vari ... Al momento non c'è nessune si stanno sentendo alcuni testimoni nonché acquisendo le immagini ...

Donna gambizzata nel centro di Asti: fermato l’uomo che ha aperto il fuoco. Il blitz delle forze speciali, po… La Stampa

Asti, fermato il presunto sparatore di via Garibaldi Gazzetta D'Asti

E' stato fermato il presunto autore della sparatoria avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri in via Garibaldi. Intorno alle 19.20 un uomo ha aperto il fuoco ...i Consigli.it sceglie e raccomanda in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online o tramite la consulenza di esperti. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno ...