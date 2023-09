Ascolti TV | Giovedì 21 Settembre 2023 Grande Fratello non rifiata 16 9% – 2 mln anche se Ulisse è fermo al 12 9% 1 | 9 mln

(Di venerdì 22 settembre 2023) Alberto Angela (Us Rai) Nella serata di ieri,21, su Rai1– Il Piacere della Scoperta ha interessato 1.993.000 spettatori pari al 12.9%. Su Canale 5 – dalle 21.34 all’1.09 – la quarta puntata diha raccolto davanti al video 2.076.000 spettatori pari al 16.87% di share (Night: 837.000 – 23.2%, Live: 523.000 – 16.98%). Su Rai2 A Caccia del Vedovo d’Oro non ha interessato 1.110.000 spettatori pari al 6.39% di share. Su Italia 1 il finale di stagione di Chicago Fire ha intrattenuto 1.227.000 spettatori (6.94%). Su Rai3 il docufilm Il Paese Ritrovato – La Memoria delle Emozioni ha raccolto davanti al video 825.000 spettatori pari ad uno share del 4.35%. A seguire Fortapàsc segna 307.000 spettatori con il 2.2%. Su Rete4 Dritto e Rovescio ...

La Voce che hai Dentro Nella serata di ieri, Giovedì 14 Settembre 2023, su Rai1 – dalle 21.39 alle 23.53 – Ulisse in replica ha interessato ...

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri , giovedì 14 settembre 2023 , in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei ...

Ascolti tv giovedì 21 settembre 2023: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, ...

Alberto Angela (Us Rai) Nella serata di ieri, Giovedì 21 Settembre 2023 , su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha interessato .000 ...

I programmi più visti in TV di giovedì 21 settembre con Ulisse : il piacere della scoperta su Rai 1 e Grande Fratello su Canale 5 Ascolti TV di ...

tv di21 settembre 2023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. "Ulisse il piacere della scoperta " contro " Grande Fratello " . Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, ......impietoso per il Corriere della Sera dopo la quarta puntata del reality show andata in onda... Per anni il direttore di Chi Magazine ha portatoottimi a Canale Cinque, gestendo una ...

Ascolti tv giovedì 21 settembre 2023 Tvblog