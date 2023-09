Arturo Vidal | “Milan-Newcastle la più brutta partita di Champions della storia”

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 settembre 2023) “Ho visto la peggiorediLeague”. A dirlo èdurante la trasmissione sul suo canale Twitch, in cui ha fatto un bilancio dell’ultimo turno diLeague. L’ex Juventus e Inter riserva una frecciatina ai rossoneri: “Quegli scemi contro ilmi hanno fatto rimanere male. Sono fortunati perché (gli avversari ndr) sanno solo correre, altrimenti non sarebbero lì – le parole riportate da Red Gol -. Non capisco il, arriva quarto in campionato, ma non fa nulla, è disgustoso. Devono rischiare un po’, è la loro prima, devono mostrare qualcosa in più, mi fatto arrabbiare da morire”, ha aggiunto. E sulle ...