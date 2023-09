Arsenal | ufficiale il rinnovo di Odegaard

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 22 settembre 2023) L’ha ufficializzato di aver rinnovato il contratto di Martin, centrocampista norvegese e capitano dei Gunners Di seguito il comunicato dell’su Martin. COMUNICATO – «Il nostro capitano Martinha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il club. Il nazionale norvegese è ora alla sua quarta stagione con noi, essendo arrivato inizialmente in prestito dal Real Madrid nel gennaio 2021. È stato nominato nostro Giocatore della Stagione lo scorso anno dopo una stagione stellare in cui ha accumulato 15 gol, tutti in Premier League, insieme la vetta della classifica marcatori del centrocampo. Dotato di incredibile visione e consapevolezza, le prestazioni di Martin nel 2022/23 gli sono valse anche un posto nella Squadra dell’anno della PFA e la nomination per ...