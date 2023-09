Nel posticipo della 2ª giornata di Premier League, l' Arsenal supera in trasferta il Crystal Palace nel derby per 0 - 1. Decide un rigore di Odegaard . ...

L' Arsenal pianifica le mosse per il futuro. Con uno sguardo alle prossime stagioni per i Gunners sarà importante provare a blindare...

Commenta per primo L'blinda il proprio capitano. Il trequartista norvegese Martin(classe 1998 ex Real Madrid) ha prolungato il contratto fino a giugno 2028: 'Si tratta di una decisione facile per me, ...- PSV Eindhoven 4 - 0: 8' pt Saka, 20' pt Trossard, 38' pt Gabriel Jesus, 25' stBasta un tempo all'per mettere in cassaforte la vittoria sul PSV Eindhoven. I Gunners di ...

Arsenal, Odegaard rinnova e fa sognare i tifosi: “E’ il momento di un trofeo” ItaSportPress

Arsenal, ufficiale il rinnovo di Odegaard fino al 2028 GianlucaDiMarzio.com

Un accordo che nessuno osava mettere in dubbio, ma finalmente è arrivata la fumata bianca decisiva: Odegaard rinnova con l’Arsenal e si lega indelebilmente al club di Londra, di cui è ormai uno dei ...Martin Odegaard e l' Arsenal resteranno insieme ancora a lungo: il capitano dei Gunners ha infatti rinnovato il proprio contratto fino al 2028. Dopo la firma, il classe '98 ha parlato ai canali del ...