Arriva l' infermiere di famiglia | accompagnera' nelle cure

Sarà un dipendente del servizio sanitario, lavorerà sia in ambulatori dedicati sia a casa dei cittadini fornendo prestazioni assistenziali ma agendo ...

E' il ritratto dell'di famiglia e di comunita' contenuto in apposite linee di indirizzo stilate dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. 22 settembre 2023Ruolo e compiti dell'di famiglia e di comunità La figura dell'di famiglia è entrata nel dibattito con la pandemia, quando l'emergenza sanitaria ha messo in luce le criticità ...

«Quella dell'infermiere di famiglia e di comunità è una figura che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha previsto già 20 anni fa. L'Italia è arrivata un po' in ritardo: se ne è parlato la prima ...