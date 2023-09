Arriva il “ciclone equinoziale” | ecco dove e come colpirà

(Di venerdì 22 settembre 2023) Dopo Betty e Poppea, una nuova perturbazione meteorologica si sta gradualmente avvicinando alle Alpi, con l’effetto di influenzare le regioni settentrionali dell’Italia. I segni di questa incursione atmosferica si sono manifestati già nella giornata di ieri, quando in molte parti del paese sono state registrate piogge abbondanti e intensi nubifragi, soprattutto nelle zone alpine e prealpine. Inoltre, va sottolineato che la formazione di un minimo barico sul Mar Ligure sta giocando un ruolo determinante nell’indurre ulteriori tempeste nelle regioni centrali dell’Italia. Questo sistema meteorologico si sta intensificando e contribuirà a creare le condizioni favorevoli per fenomeni temporaleschi, piogge abbondanti e venti forti nelle regioni centrali, aggiungendo ulteriori preoccupazioni per la sicurezza e la stabilità del territorio. Quali sono le zone più colpite Sulla base delle ...

Dopo Betty e Poppea, una nuova perturbazione meteorologica si sta gradualmente avvicinando alle Alpi, con l'effetto di influenzare le regioni settentrionali dell'Italia. I segni di questa incursione ...approfondimento Meteo,ild'autunno: maltempo diffuso su tutta Italia La situazione a Genova La frana causata della piogge ha bloccato via Trossarelli, a Genova Struppa. I detriti ...

Meteo, arriva il Ciclone Equinoziale: temporali da Nord a Sud, temperature giù di 10-12 gradi ilmessaggero.it

Meteo, arriva il "ciclone equinoziale": ecco quando e di cosa si tratta ilGiornale.it

Altra tegola per i consumatori, stavolta arriva il maxi richiamo per i saponi Felce Azzurra ... Sono sempre più i prodotti che spesso finiscono nell'occhio del ciclone per ingredienti non riportati in ...L'estate è alla fine, ce ne siamo accorti in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Quello in arrivo sarà il primo, vero, weekend d'autunno in tutta Italia con ...