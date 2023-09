Ariete | ‘La notte’ | «Il tempo è tutto | ambisco a ritrovare i miei momenti»

Leggi su funweek

(Di venerdì 22 settembre 2023) Anticipato dal brano Rumore, ‘La(Bomba Dischi) è il secondo album di inediti didisponibile da venerdì 22 settembre. Un ritorno alle origini in undici brani che ripercorrono la crescita non solo musicale, ma anche emotiva dell’artista. Come in un diario, il nuovo disco racconta la notte come comento momento della giornata in cui prendersi del, staccando dalla frenesia quotidiana quando il caos trova pace nel silenzio della notte e rimette in ordine i pensieri. “Il”, afferma Arianna introducendo il progetto. “L’ho capito quando non trascorreva mai nelle lunghe attese. Come su questo autobus, quando tornavo a casa ed ero più piccola. Ce l’ho più chiaro adesso che corro sempre da una parte all’altra ei ...