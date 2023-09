Aria inquinata e sport all’aperto | fa bene allenarsi in queste condizioni? Parola all’esperto

(Adnkronos) – "Insieme per l' Aria pulita". E' questo lo slogan della quarta Giornata internazionale dell' Aria pulita per i cieli blu, promossa ...

Strumento online per la IV Giornata dell'Aria pulita per i cieli blu e scoprire se si può aderire all'azione collettiva Aria pulita “Insieme per ...