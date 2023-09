Ari-Cassamortari | primo ciak per Claudio Amendola

(Di venerdì 22 settembre 2023)a Roma per il film Ari-, sequel della fortunata commedia I, diretto, ancora una volta, da. Chi compone il cast di Ari-? Ricchissimo il cast, tra conferme e new entry: Massimo Ghini, Gian Marco Tognazzi, Lucia Ocone, Alessandro Sperduti e con Silvia D’amico, Caterina Guzzanti, Michele Di Virgilio, Emanuel Caserio e con le partecipazioni di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, Massimo Dapporto, Antonia Liskova, Edoardo Leo. Cast tecnico e produzione Scritto a quattro mani da Mary Stella Brugiati e Alessandro Bosi, Ari-è prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia in una coproduzione italo-spagnola Paco Cinematografica e Neo Art Producciones. Sinossi Dopo ...

Iniziate a Roma le riprese di, il sequel della fortunata commedia Idiretta da Claudio ...Roma, 22 set. Primo ciak a Roma per il film, sequel della commedia I, diretto, ancora una volta, da Claudio Amendola. Ricco il cast, tra conferme e new entry: Massimo Ghini, Gian Marco Tognazzi, Lucia Ocone, ...

Ari-Cassamortari, Claudio Amendola sul set per il sequel Agenzia ANSA

Claudio Amendola, primo ciak per 'Ari-Cassamortari' Adnkronos

Iniziate a Roma le riprese di Ari-Cassamortari, il sequel della fortunata commedia I Cassamortari diretta da Claudio Amendola.Dopo l’affaire Arcangelo, i fratelli Pasti, insieme ad un’eccentrica sorellastra che non sapevano di avere, si sono fatti un nome come “becchini dei VIP” e sono in lizza per un ambito premio di ...