Ardone | ' Il primo giorno di scuola? Porto una scatola e faccio scrivere con carta e penna agli studenti un obiettivo che vogliono

(Di venerdì 22 settembre 2023) "Nei primi giorni di, leggo il regolamento d'istituto in classe. I ragazzi devono sapere fin dall'inizio quali sono le regole da seguire' , dichiara. Secondo la docente, questa pratica ...

Viola Ardone è stata ospite a Metropolis, trasmissione de La Repubblica, per discutere di scuola, giovani e molto altro. Da strategie didattiche a ...

Contrariamente all'opinione comune,afferma che i ragazzi scrivono molto. "Ilgiorno, porto una scatola dove ciascuno scrive un obiettivo per il quadrimestre con carta e penna. Si tratta ...: 'giorno di scuola Leggo il regolamento d'istituto in classe' Ecco le sue parole : 'Amo la scuola, quando rivedo le classi so che sono tornata nel mio posto. I ragazzi mi affascinano: ...

La docente e scrittrice Viola Ardone è intervenuta a Metropolis, trasmissione de La Repubblica, per parlare di scuola e giovani. Sono molti i temi toccati, dalla riforma della condotta, alle strategie ...