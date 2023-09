Ardone | “Il primo giorno di scuola? Porto una scatola e faccio scrivere con carta e penna agli studenti un obiettivo che vogliono raggiungere nel primo quadrimestre”

(Di venerdì 22 settembre 2023) Violaè stata ospite a Metropolis, trasmissione de La Repubblica, per discutere di, giovani e molto altro. Da strategie didattiche a nuove misure sulla condotta scolastica,ha offerto un quadro completo sullaodierna. L'articolo .

Da una parte, infatti, ci sono le trasposizioni de Il treno dei bambini, il libro di Violapubblicato da Einaudi, e di Fabbricante di lacrime di Erin Doom, edito da Salani. Ilfilm sarà ...Dal bestseller di Violaun film epico e struggente. Un viaggio attraverso la miseria, ma ... È iladattamento italiano di un format originale Netflix (dopo il successo in USA e Francia, con ...

Viola Ardone: “Nessun prof gioisce per una bocciatura, è una sconfitta per il docente. I ragazzi sono denigrati da tutti” Tecnica della Scuola

Viola Ardone: «Quantificare il lavoro di un professore è impossibile. E' vero, non siamo tutti uguaIi: c'è an… la Repubblica

Raddoppia di nuovo inQuiete festival di scrittrici a Roma che per il secondo anno consecutivo si svolgerà nel quartiere del Pigneto in due fine settimana: il 13 e il 14 ottobre alla Libreria Tuba e il ...Il primo è diretto da Cristina Comencini e tratto dal bestseller di Viola Ardone, è descritto come un film epico e struggente. Un viaggio attraverso la miseria, ma anche la generosità dell’Italia del ...