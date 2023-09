Apre una raccolta fondi per le cure del tumore | guadagna 50mila euro ma si scopre la sconvolgente verità

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ha mentito perre migliaia di dollari affermando falsamente di avere un cancro terminale nella speranza di ricevere donazioni sufficienti per lee per raccogliere i soldi aveva aperto anche una pagina su GoFundMe, una piattaforma di crowdfunding a scopo di lucro che consente alle persone di raccogliereper eventi che vanno da eventi della vita come celebrazioni e lauree a circostanze difficili come incidenti e malattie. L’uomo ha aperto una pagina sulla piattaforma spiegando di avere ricevuto una terribile diagnosi di unal colon al quarto stadio. Un appello che ha mobilitato tantissime persone, pronte a donare dei soldi per permettergli di accedere allee provare a guarire dalla brutta malattia. Ma era tutta una truffa e dopo qualche mese laè ...

Francesco Totti risponde all’assist di Mourinho e si candida per un ritorno che ora non è più impossibile. “Mou mi vuole? Penso di sì oppure avete ...

Una vittoria e due sconfitte. Si è aperto in questo modo per le squadre italiane il Campionato ICE League 2023-2024 di hockey su ghiaccio . In ...

...il match dell'Arechi' tra la Salernitana di Paulo Sousa e il Frosinone di Di Francesco in tempo realeLa Salernitana affronta il Frosinone ingara valida come primo anticipo del venerdì che...Più chepagina bianca, da Gucci sipagina rossa, anzi, 'Rosso Ancora', il colore scelto da Sabato De Sarno come punto di partenza per la sua prima sfilata da direttore creativo della maison.

Microsoft Copilot apre una nuova era dell'Intelligenza Artificiale progettata per supportare le persone in tutte le loro ... Microsoft News

Provincia di Bolzano apre una gara per creatività, media e performance marketing. Budget di 6,4 milioni Engage

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova ...Vedere il Psg al quinto posto della Ligue1 fa un certo effetto, ma Luis Enrique si ritrova una squadra nuova, anche se ricca di talenti, al servizio di Mbappé. I parigini ospitano il classico scontro ...