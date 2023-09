Apre un asilo nido intitolato a Giancarlo Siani

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà il prossimo 23 settembre 2023, alle ore 12.00 presso via Cerillo, l’inaugurazione del primocomunale che insisterà sul territorio del Comune di Bacoli (NA), affidato, a margine di un bando con evidenza pubblica, alla Rti Cooperativa Sociale Amira e la Iflhan srl. L’ospiterà 20 bambini tra i 3 ed i 36 mesi e sarà totalmente gratuito per le famiglie degli stessi, su volontà dell’amministrazione comunale di Bacoli. La struttura sarà intitolata alla memoria di, giornalista partenopeo ucciso dalla Camorra. “Un’opera importante, totalmente gratuita per le famiglie, di cui andiamo fieri. Garantiremo a 20 bambini, 20 famiglie, 20 genitori la possibilità di fruire di un luogo fondamentale per la comunità, attraverso il quale poter coniugare ...