Approvato il nuovo codice della strada | dura stretta su monopattini e chi guida con il cellulare | tutti i dettagli

(Di venerdì 22 settembre 2023) Si inaspriscono le sanzioni nel, che dovrebbe diventare legge già dal prossimo autunno. Gli automobilisti, ma non solo, dovranno imparare a fare molta più attenzionente la, innanzitutto per la sicurezza propria e degli altri ma anche perché alcune multe saranno triplicate. Ilinasprirà le sanzioni per chi infrange le regole – Ilovetrading.it Il Consiglio dei Ministri ha giàle nuove norme che compariranno nelle aggiornato e il testo, dal titolo “Interventi in materia di sicurezzale e delega per la revisione del...

Tra le novità, norme più severe sull'uso dei cellulari alla guida e per chi da ubriaco è responsabile di reati come la fuga dopo un incidente ...

Tra le novità, norme più severe sull'uso dei cellulari alla guida e per chi da ubriaco è responsabile di reati come la fuga dopo un incidente ...

...i fondi destinati al salvataggio in mare previsti dalla Commissione di bilancio e hauna ... Ora Berlino aspetta che Roma 'venga diincontro a noi' per adempiere ai 'suoi impegni', ha ...La Giunta hal'aggiornamento del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima, strumento con ... IlPAESC, redatto anche col supporto scientifico di Enea, Gse e Ispra, presenta ...

Linfoma follicolare, approvato in Italia un nuovo farmaco per le forme più difficili la Repubblica

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 50 | www.governo.it Governo

Il nuovo decreto dovrebbe essere approvato, probabilmente, entro la settimana prossima nel Consiglio dei Ministri di lunedì o giovedì prossimo. E come detto, non sarà dedicato solo agli affitti brevi.Il Consiglio dei Ministri il 18 settembre ha approvato il testo del Ddl e della legge delega per le modifiche al Codice della strada e nuove norme sulla sicurezza stradale, ma i cambiamenti non sono ...