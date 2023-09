Antonella Fiordelisi beccata a cena con Andrea Maestrelli

... e nell'attesa dei risultati definitivi, molti sono stati i messaggi di vicinanza e incoraggiamento, messaggi che arrivano anche da parte di alcuni suoi colleghi, da, Ginevra ...Edoardo Donnamaria è finito nel mirino dei social per un like di troppo che, secondo gli estimatori dei Donnalisi , potrebbe essere indirizzato adche tra pochi giorni presenterà un nuovo lavoro al suo pubblico. Edoardo Donnamaria piazza un like controLa furia dei Donnalisista per presentare ...

"A cena con Antonella Fiordelisi", Micol e Tavassi (non) sorprendono Blog Tivvù

Fisico snello e asciutto I consigli da seguire in palestra e a tavola: Antonella Fiordelisi svela i suoi segreti Cityrumors Abruzzo

L’ex concorrente del Gf Vip Antonella Fiordelisi si è lasciata andare ad una rivelazione inedita sui social. Ormai la nuova edizione del Grande Fratello è iniziata da più di una settimana e non si fa ...Carolina Marconi è una combattente instancabile e, nonostante la vita le abbia riservato delle brutte sorprese, il tumore al seno, lei è sempre stata pronta a reagire ...