Antofagasta | Darderi in semifinale

(Di venerdì 22 settembre 2023) Lucianosi è qualificato per le semifinali del challenger cileno di(130.000 $ di montepremi sulla terra) superando per 61 63 la wild card cilena di Gonzalo Lama (424). In ...

Luciano Darderi si è qualificato per i quarti di finale del challenger cileno di Antofagasta (130.000 $ di montepremi sulla terra) superando per 63 ...

Lucianosi è qualificato per le semifinali del challenger cileno di(130.000 $ di montepremi sulla terra) superando per 61 63 la wild card cilena di Gonzalo Lama (424). In semifinale ...Al Challenger 100 di(Cile, terra battuta) c'era il solo Lucianoche, come sempre, quando decide il programma ha un occhio di riguardo per i tornei sudamericani che gli fanno ...

Antofagasta: Darderi ai quarti Tiscali

Antofagasta: Darderi unico italiano al via Tiscali

Luciano Darderi si è qualificato per le semifinali del challenger cileno di Antofagasta (130.000 $ di montepremi sulla terra) superando per 61 63 ...Luciano Darderi si è qualificato per i quarti di finale del challenger cileno di Antofagasta (130.000 $ di montepremi sulla terra) superando per ...