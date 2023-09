Anticipazioni Terra Amara | nuovi scenari di rivalsa emergono nella soap opera turca

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 22 settembre 2023) “” sorprende ancora: Fikret non rinuncia allaLa famosa” non finisce di meravigliare il pubblico con i constanti sviluppi inaspettati. Fikret, ritenuto pacificato nel suo desiderio di vendetta nei confronti di Demir, sta per mostrare ai suoi seguaci che le passioni non si estinguono così facilmente. Ambientata negli anni ’70, il telefilm vede Fikret riprendere la sua vecchia abitudine di cercare l’assistenza di Umit per portare avanti il suo piano dicontro il suo fratello adottivo. Nonostante sembri esserci un momento di pace tra i due campi, la direttrice dell’ospedale sta per disturbare la serenità di Yaman, l’uomo che l’ha abbandonata per tornare dalla sua consorte. Il ...