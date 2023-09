Elodie tornadella scena musicale italiana. Dopo aver fatto ballare per tutta l'estate con Pazza ...e Articolo 31 Vai alla Fotogallery...dall'ex nuotatore olimpico Massimiliano Rosolino e dalla cantante e atleta paralimpica... Un piatto conla Mortadella Bologna IGP che possa essere condiviso e che permetta a chi ...

Annalisa protagonista del nuovo numero di Grazia Spettacolo.eu

La reginetta della musica italiana cambia look e presenta il nuovo album italiani.it

Dopo l'uscita di “E poi siamo finiti nel vortice”, per la cantante inizierà un'esaltante stagione sul palco. Il 4 novembre, si esibirà al Forum di Assago per una data speciale già sold out. Ad aprile ...Alessandra Amoroso torna in tv dopo diversi mesi e incanta Verona con un duetto con Annalisa e Fiorella Mannoia ...