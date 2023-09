Anna Safroncik torna single e dice basta agli uomini superficiali | “Non mi accontento”

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 22 settembre 2023)ha rotto il fidanzamento con Marco Maria Mazio al quale era legata da gennaio del 2022. In un’intervista rilasciata a “Diva e Donna”, l’attrice ha spiegato i motivi della rottura e svelato il suo stato d’animo. In occasione del Premio Gentleman FairPlay, presentato a Milano lo scorso 13 settembre, ha dichiarato: “Sonoe sono molto fiera di esserlo. Le persone si conoscono con il tempo e il tempo mi ha fatto capire alcune cose”. La storia d’amore trae Marco Maria Mazio era nata durante un viaggio in Costa Rica ed era stato un colpo di fulmine. I due avevano iniziato a frequentarsi nel gennaio 2020, per poi uscire allo scoperto in occasione del “Filming Italy Sardegna Festival”, qualche mese dopo, dove si erano fatti fotografare insieme sul red ...