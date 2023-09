Angus Cloud | il regista di Your Lucky Day | Ora il film non è più mio | è per lui

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 22 settembre 2023) IldiDay, uno degli ultimigirati dall'attore, ha ricordato come ha sceltoe la sua esperienza sul set. Uno degli ultimi progetti girati daDay e ilDaniel Brown ha parlato dell'attore, a cui ha dedicato ildopo la sua morte. Sul grande schermo la star di Euphoria ha avuto la parte di Sterling, uno spacciatore che decide di uccidere un vincitore della lotteria che ha appena scoperto che il suo biglietto vale 156 milioni di dollari. Il casting per ilBrown ha ricordato come ha scelto il protagonista diDay dichiarando: "Avevo scritto la ...