Angus Cloud di Euphoria è morto a causa di un «overdose accidentale»

La madre di Angus Cloud ha condiviso su Facebook il video delle audizioni che gli hanno permesso di ottenere il ruolo di Fez in Euphoria.

L'attore 25enne star della serie Euphoria,, è morto a causa di un'overdose. È l'esito dell'autopsia eseguita dopo il decesso, avvenuto il 31 luglio 2023 . Secondo quanto emerso dall'ufficio del coroner della contea di Alameda , in ...è morto per overdose accidentale. Lo conferma Rolling Stone US . Secondo l'ufficio del coroner della contea di Alameda, nel suo organismoaveva fentanil, cocaina, benzodiazepine e ...

