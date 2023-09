Anguissa Svela Nuovo Tatuaggio | Entra nel Club di Spalletti | Politano e Icardi

(Di venerdì 22 settembre 2023) Frank, centrocampista del Napoli, mostra il suoin un post su Instagram. L’artista dietro l’opera è Valentino Russo, noto per aver tatuato altri calciatori come. CALCIO NAPOLI. Il calcio è un mondo fatto di personaggi carismatici e stili di vita unici, e Frankdel Napoli non è da meno. Il centrocampista camerunese hato il suondo così nelesclusivo di calciatori tatuati che include nomi come Luciano, Matteoe Mauro. Ildi ...

Notizie Calcio Napoli - In Genoa - Napoli abbiamo assistito a delle prestazioni opache da parte di Victor Osimhen e Frank, ma se per il primo ci può essere l'attenuante di non essere cercato a dovere dai campagni, il secondo non ha giocato sui suoi consueti ritmi. Il collega Antonio Corbo ha svelato un ...Chi potrebbe partire titolare, chi è in dubbio e chi indisponibile UEFA.comle probabili formazioni della prima giornata. Contenuti top media Kylian Mbapp durante l'... Olivera;, Lobotka,...

Corbo svela: "Osimhen e Anguissa rientrati a Napoli solo 4 giorni ... CalcioNapoli24

Inter: pessima notizia per Anguissa, arriva da Castelvolturno Stop and Goal

Frank Anguissa, centrocampista del Napoli, mostra il suo nuovo tatuaggio in un post su Instagram. L'artista dietro l'opera è Valentino Russo ...Ultime di formazione in vista della partita di domenica sul campo del Bologna. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica scrive ...