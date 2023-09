Angelini | illustrato a Urso percorso sviluppo | 600 mln per crescere ancora

(Di venerdì 22 settembre 2023) Investimenti per 600 milioni, in Italia, nel sito industriale di San Giovanni Teatino (Chieti) e in Nordamerica, con la costruzione di un nuovo stabilimento. Ci saranno anche nuove assunzioni. E' già ...

Marullo di Condojanni : "Possiamo contribuire a rafforzamento leadership tecnologia industriale" Investimenti per 600 milioni, in Italia, nel sito ...

Chieti, 22 set. - (Adnkronos) - Investimenti per 600 milioni, in Italia, nel sito industriale di San Giovanni Teatino (Chieti) e in Nordamerica, con ...

... Marco Marsilio, e al sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, ha incontrato il ceo diIndustries, Sergio Marullo di Condojanni, e il ceo diTechnologies e Fameccanica, ...... e la benedettina madre Maria Ignazia, del monastero di Viboldone (MI). Durante il briefing di presentazione il gesuita Giacomo Costa, segretario speciale del Sinodo, hail ...

Angelini, illustrato a Urso percorso sviluppo: 600 mln per crescere ... L'Identità

A poche settimane dall'inaugurazione dell'anno accademico, ISYL ... Nautica Report

Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in visita, a San Giovanni Teatino (Ch), assieme al ministro delle imprese e del Made In Italy, Adolfo Urso, nello stabilimento di Angelini ...(Adnkronos) – Investimenti per 600 milioni, in Italia, nel sito industriale di San Giovanni Teatino (Chieti) e in Nordamerica, con la costruzione di un nuovo stabilimento. Ci saranno anche nuove assun ...