Ancora violenza sugli animali | ragazzi uccidono un’anatra a bastonate e si riprendono in video tra le risate

Quattro persone a Palermo sono state arrestate in relazione a ripetuti episodi di violenza sessuale commessi tra il 2011 e il 2023. Le violenze sono ...

«Vetri in frantumi circondano la piscina abbandonata, insieme a panchine fatiscenti, piastrelle rotte e un unico materasso sporco. Gli agenti della ...

I riflettori, sul volto di Alexander Zverev, continuano ad accendersi per le ragioni sbagliate. Il Tennis ta tedesco, infatti, dopo la vicenda legata ...

assolto perché il fatto sussiste, sì, ma non è durato granché, dunque è come se non fosse avvenuta. Si è concluso così il caso di un collaboratore ...