Anche Rosato lascia Italia Viva | Renzi lo fa fuori prima dell' addio ufficiale ' Caccia chi non è d' accordo con lui'

(Di venerdì 22 settembre 2023) 'Le scelte di Bonetti esono state ampiamente commentate sui giornali', ha tagliato corto l'ex premier, per poi aggiungere: 'Leggo di gente in fuga, diin crisi... Se la gente in ...

Abbiamo scoperto il rossetto più in voga del momento, tra il rosa e il nude, idratante e leggermente brillante e satinato, per avere labbra expensive ...

... si è sfogato, come riportato da La Stampa . Chiarendo poi la sua intenzione di unirsi ad Azione di Carlo Calenda . LeggiRenzi dopo l'addio di Bonetti: 'In politica non esiste ...Una replica indiretta allo "scippo" calendiano della ex ministra Elena Bonetti (e alla prossima uscita da Iv ad Azione di Ettore). Ma entrano in Ivuna assessora alla Regione Sardegna (...

Anche Rosato lascia Italia Viva: Renzi lo fa fuori prima dell’addio ufficiale Il Fatto Quotidiano

Le incertezze di Rosato: verso l’addio a Renzi ma non sa dove andare Corriere della Sera

L’ex premier: «Porte aperte per chi vuole entrare e chi vuole uscire». La replica del collega: «Matteo caccia chi non è d’accordo con lui» ...Altro che «fuga da Italia viva in crisi»: Matteo Renzi si presenta davanti alla stampa estera per annunciare nuovi ingressi nel suo partito.