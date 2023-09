Anche l’ecografo ora ha l’IA

Leggi su fmag

(Di venerdì 22 settembre 2023) Un ecografo cardiovascolare che lavori con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Siemens Healthineers ha presentato con orgoglio il suo nuovo ecografo cardiovascolare di ultima generazione, denominato “Acuson Origin”, durante il meeting annuale della Società Europea di Cardiologia (ESC). Questo dispositivo è destinato a trasformare radicalmente la diagnosi e la gestione delle patologie cardiovascolari grazie alle sue avanzate capacità di intelligenza artificiale (IA). Il prodotto quando vi scriviamo non soddisfa ancora tutti i requisiti generali di sicurezza e prestazioni applicabili secondo il Regolamento europeo sui dispositivi medici 2017/745. Non è quindi ancora disponibile in commercio nell’Unione Europea. Ma dalla casa produttrice sembrano fiduciosi che le dovute autorizzazioni arrivino a breve. L’Acuson Origin – fanno sapere da Siemens – non si limita a migliorare la ...