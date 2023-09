Anastasia Kuzmina | molestie sessuali da un dipendente mentre era all' ufficio postale

(Di venerdì 22 settembre 2023) Una storia incredibile per la sfrontatezza, il luogo e chi l'ha commessa: 'Ero alle poste a inviare un pacco, lunedì a mezzogiorno. Mi chiamano a uno sportello e lo sportellista era impegnato a fare ...

Così via Instagram la ballerina tvha denunciato la molestia subita. Poste Italiane ha immediatamente attivato un'indagine interna per accertare quanto dichiarato dall'artista ..."Mi vergognavo di essere scappata... I lupi non li incontri solo di notte"., ballerina di "Ballando sotto le stelle", racconta così, con delle stories sul suo profilo Instagram , la molestia subita qualche giorno fa, mentre era alle poste . Un impiegato, ...

