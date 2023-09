Amici | triangolo amoroso tra ex allievi | che succede

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 22 settembre 2023) La nuova edizione ditra per iniziare, ma scoppia il gossip tra alcuni degli exdella trasmissione. Molto spesso all’interno del talent show si sono formate delle coppie, ma questa volta pare che il tempo abbia portato a un. Ecco di chi stiamo parlando. Colpo di scena tra alcuni exdella scuola di. Solo dopo quasi un anno, infatti, è venuta a galla la verità di ciò che è realmente successo tra tre ex concorrenti del programma. I protagonisti del gossip adesso hanno diviso le loro strade, ma per parecchio tempo pare che l’abbiano intrecciate più del previsto. Ecco tra chi è scoppiato il. Spunta ilad, foto Instagram ...