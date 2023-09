Amici 23 spoiler | l’assenza che spiazza sui ballerini | due categorie fuori per ora

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 22 settembre 2023) Nella giornata di ieri si sono tenute le registrazioni della prima puntata di23 che hanno contribuito a portare ai primi. Un appuntamento attesissimo dagli appassionati del talent show di Maria De Filippi, i quali hanno appreso le prime anticipazioni in merito alla nuova Classe in vista della puntata che andrà in onda... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.