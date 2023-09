Alvaro Bautista a cuore aperto | “Correre in Spagna è sempre speciale per me”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 settembre 2023) Sarà un fine settimana super intenso per i motori dal momento che si correrà in Superbike, MotoGP e Formula 1 ma è anche vero che con l’intensità arrivano anche grandi emozioni. Ha già annunciato di essere particolarmente carico in conferenza stampache di fatto ‘giocherà’ in casa. Il gran premio di SBK infatti a partire da oggi fa tappa ad Aragon. Un circuito complicato, con più di qualche curva insidiosa, ma in cui il pilota della Ducati è uscito spesso vincitore. Andiamo dunque a vedere quale è stato il suo pronostico della vigilia attraverso le dichiarazioni espresse in conferenza stampa.: “inper me”in casa significa potersi godere l’affetto degli ...