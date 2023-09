Alonso “meno preoccupato” per il crollo della F1 a Singapore dopo la scoperta delle sospensioni

(Di venerdì 22 settembre 2023) Lo spagnolo ha definito la sua AMR23 “inguidabile”la gara sul circuito di Marina Bay dello scorso fine settimana, poiché ha faticato a trovare prestazioni per tutta la durata del Gran Premio di domenica. Tuttavia, è stato soloil Gran Premio che l’Aston Martin si è resa conto di quanto le prestazioni difossero state compromesse da una sospensione anteriore danneggiata, che si era allentata nel corso del secondo giro e aveva ruotato lateralmente disturbando l’aerodinamicavettura. Parlando in vista del Gran Premio del Giappone,non ha fornito dettagli specifici sull’entità del tempo sul giro che gli è costato il problema, ma ha detto che questo spiegava perché le cose sembravano andare così male. “Sicuramente non è stato d’aiuto”, ha detto lo spagnolo. Sappiamo ...

In Giappone però il compagno di squadra di Fernando- protagonista suo malgrado di un'annata ... ho fatto tutti i test e mi è stato detto più o: 'Vedi come ti senti più tardi stasera e ......non è stato d'aiuto ' ha dettoparlando ai giornalisti. ' Sappiamo quanto ha influito su di noi. Non condivideremo queste informazioni, ma è stato significativo. Adesso sono un po'...

Fernando Alonso è sollevato. Aston Martin Racing, dopo le analisi fatte in seguito al deludente Gran Premio di Singapore, ha trovato un'anomalia sulla copertura delle sospensioni posteriori della ...