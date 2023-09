All' Npl Meeting di Banca Ifis ' realismo e prudenza'

(Di venerdì 22 settembre 2023) "" è l'atteggiamento con cui le banche e gli operatori del settore creditizio guardano al prossimo anno. "Parlare di ottimismo in uno scenario di rallentamento economico è troppo ...

Si conclude con le vittorie di Casalgrande Padana, Jomi Salerno , Venplast Dossobuono e Brixen Südtirol la prima giornata valida per la Serie A ...

L'apertura al dialogo dimostrata dal governo sulla possibile riforma della normativa suglie' stata accolta con favore dagli operatori che hanno preso parteMeeting organizzato da Banca Ifis a Cernobbio. Lo ha detto parlando con i giornalisti l'ad di Banca Ifis Frederik Geertman. "E' tutto molto incerto in questo momento - ha detto - posto che non ..."Parlare di ottimismo in uno scenario di rallentamento economico è troppo spinto - spiega il ceo di Banca Ifis Frederick Geertman sintetizzando una giornata di lavoriMeeting che si è svolto ...

Npl Meeting: nel 2023 il tasso deterioramento del credito all'1,2 ... Il Secolo XIX

Geertman (Banca Ifis): gli Npl in Italia varranno 84 miliardi, ma il ... Citywire Italia

Lo ha detto l'amministratore delegato di Banca Ifis, Frederik Geertman, rispondendo a una domanda di Radiocor a margine dei lavori dell'Npl Meeting a Cernobbio. Dall'altro lato, dal lato del credito, ..."Realismo e prudenza" è l'atteggiamento con cui le banche e gli operatori del settore creditizio guardano al prossimo anno. (ANSA) ...