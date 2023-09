Allegri alla vigilia di Sassuolo-Juve | “Chiesa e Vlahovic? Ecco come stanno”

Leggi su serieanews

(Di venerdì 22 settembre 2023) Lantus affronterà in trasferta ilin Serie A e per l’occasione ha parlato in conferenza Massimiliano. Le sue parole anche su. Lantus, per la 5^ giornata di Serie A, affronterà in trasferta il. Per l’occasione,di consueto, ha parlato in conferenza stampa Massimiliano. Il tecnico Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.