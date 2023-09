Allegra Gucci | «Il mio lungo viaggio»

Etro Checonfusione, sulla passerella dello storico brand milanese, nell'interpretazione ... a cominciare dal debutto di Sabato De Sarno daArrow... FERRAGAMO, FONDAZIONE PESENTI, FRETTE, GENNY, GIANVITO ROSSI, GIORGIO ARMANI,, HERMES, ... Arturo Artom, Susanna Ausoni, Mariella Avino, Marco Balich, Boris Barboni, Fabio Bechelli,...

Nautica, Monaco Classic Week: eleganza a bordo con Allegra Gucci e Lia Riva - LaPresse LAPRESSE

At the Monaco Classic Week elegance takes the sea with Allegra Gucci and Lia Riva Financial Post

Il principe alla Monaco Classic Week. D’Alessandri (Yacht Club di Monaco): «Summit sulle marine sostenibili e un Sea Index: Monaco è il nuovo hub dello yachting green» ...Eleganza è la parola d’ordine alla Monaco Classic Week. L’evento dedicato alla nautica heritage, organizzato dallo Yacht Club de Monaco, ospita 130 barche ...