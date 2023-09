Alla scoperta dell’app Dealink come valido strumento di studio

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 22 settembre 2023) Le scuole sono iniziate da poco e uno degli strumenti utili per studenti più o meno grandi è l’app, per fruire di contenuti multimediali aggiuntivi rispetto alle copie cartacee dei libri. Di seguito verranno spiegate tutte le funzionalità del tool che non prevede alcuna attivazione dei testi e non richiede neanche una noiosa registrazione iniziale. Funzionamento La prima cosa da dire è cheè l’app D Scuola che permette di accedere (con lo smartphone ma anche con il tablet) a contenuti extra previsti sui testi cartacei del relativo editore. L’applicazione è del tutto gratuita sia per i dispositivi Android che per quelli Apple. Il download è possibile dunque sia dall’App Store Apple che dal Play Store di Google in pochi istanti. Al primo accesso all’app, il telefono o il tablet richiederà solo l’accesso ...