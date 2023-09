Alla Festa del Cinema di Roma e poi nelle sale italiane “Callas – Parigi | 1958”

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 settembre 2023) A 100 anni dnascita, ilrende omaggio a una delle più grandi cantanti di tutti i tempi CIn anteprimadeldiper la prima volta in versione completamente restaurata a colori in 4K e Dolby Atmos l’indimenticabile debutto di Maria Cs all’Opéra Garnier diNel dicembre della divina Maria Cs (1923-1977) esordiva all’Opéra dinel concerto La Grande Notte dell’Opera: quella serata storica, ripresa e trasmessa in diretta in tutta Europa, sarebbe diventata uno degli eventi del secolo. A cento anni ...