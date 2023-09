Aliyah | “La WWE non ha mai voluto diventassi una favorita dei fan”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 22 settembre 2023) Come vi abbiamo riportato nel corso della giornata di ieri, la WWE ha messo in atto una nuova ondata di licenziamenti che ha colpito vari wrestler, sia del main roster che di NXT, tra questi anche. Dopo alcuni anni ad NXT, la wrestler canadese è stata promossa nel main roster nel corso del 2021 riuscendo a conquistare il Women’s Tag Team Title in coppia con Raquel Rodriguez. Le sue prime parole dopo il licenziamento sanno di frecciatina verso Stamford. La frecciatinaè stata licenziata dalla WWE nel corso della giornata di ieri. Di fatto, nel main roster non è mai riuscita a ritagliarsi uno spazio di primo piano, complici anche alcuni infortuni che l’hanno tenuta ferma ai box. Il punto più alto l’ha raggiunto con la conquista dei titoli di coppia nel 2022, dopo che erano stati resi vacanti per via dell’abbandono di Sasha Banks ...