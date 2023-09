Al Nassr-Al Ahli | Saudi Pro League | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 settembre 2023) Avvicinare la Premiercon un calciomercato in entrata faraonico per spostare, negli anni, il polo del calcio internazionale dalla vecchia Europa all’Arabiata. Un piano incredibilmente ambizioso quello che il Paese del Medio Oriente sta cercando di mettere in atto. LaProsi è assicurata calciatori dal nome altisonante (Cristiano Ronaldo, Roberto Firmino e Neymar su tutti), ma anche professionisti nel fiore degli anni (Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves e Roger Ibanez tra i tanti) che hanno fortemente elevato il tasso tecnico e la competitività dell’intero campionato. In questa settimana giornata scontro importantissimo tra duedalle ambizioni d’altissima classifica: ecco tutto quello che c’è da sapere da Al-Alcon le ...