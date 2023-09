Agroalimentare | Italia leader in Europa nell' uva da tavola | Puglia prima con 60% produzione

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) Roma, 22 set. (Lab) -Regione Partner di Macfrut 2024 e uva daprodotto simbolo della 41ma edizione della fiera in programma al Rimini Expo Centre dall'8 al 10 maggio prossimo.e uva da: un'accoppiata che va di pari passo dal momento che lanazionaledi una delle eccellenze del made in Italy ortofrutticolo. La presentazione è avvenuta questa mattina in una sala gremitissima (oltre 150 persone) presso il Crsfa 'Basile Caramia' (Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura) a Locorotondo alla presenza di Donato Pentassuglia, assessore all'Agricoltura della Regione, Giacomo Suglia, presidente Apeo (Associazione produttori ...