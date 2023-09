Aggredisce sorella e madre a Napoli | arrestato

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 22 settembre 2023)lae la. Continuava a terrorizzare le donne nonostante la presenza dei Carabinieri. Le vittime stanno benelae la. Un altro brutto episodio di maltrattamenti e violenze tra le mura domestiche. I Carabinieri del nucleo radiomobile dihannoper maltrattamenti in famiglia un 40enne di Scampia. La gazzella – allertata dal 112 – è intervenuta per la segnalazione di una lite in famiglia. Nell’appartamento il 40enne aveva appena aggredito la propriae la propriaancora presenti. L’uomo – non contento – ha continuato anche in presenza dei carabinieri tra il terrore delle donne. I militari hanno bloccato il 40enne e lo hanno ...