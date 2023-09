Affitti brevi verso il decreto legge | soggiorno minimo due notti e obbligo partita Iva oltre i due appartamenti

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il testo potrebbe giungere, come provvedimento d’urgenza, già al Consiglio dei Ministri di lunedì prossimo. Confermati il pernottamento(tranne per le famiglie con più di tre figli) e gli obblighi di dotazioni di sicurezza ed anti-incendio

Nonostante proteste accese e assortite " dai sindaci, ai proprietari di casa, ai costruttori " il governo decide di accelerare la sua "stretta" suglituristici e le piattaforme come Airbnb . Quello che era stato finora presentato dalla ministra del Turismo Daniela Santanché come un disegno di legge, anche per permettere un dibattito ..., sfuma il decreto legge. Battuta d'arresto per le norme che introducono una stretta sugliche sarebbero dovuti giungere all'esame del consiglio dei ministri nella forma del ...

Affitti brevi, Santanchè non vara nessuna stretta Micromega

Affitti brevi, sfuma il decreto legge Italia Oggi

La materia trattata è la locazione, seppur breve, e non un’attività economicoimprenditoriale, come invece, di fatto, si sottintende nell’articolato. Essa, quindi, ha una sua 2 propria disciplina ...Intanto, sempre ieri, l’associazione Bre.Ve, a favore delle locazioni turistiche e degli affitti brevi, ha inviato una nota in cui viene contestata la bozza di proposta di legge della ministra del ...